Porsche отзовет спорткары Cayman и Boxster из-за спойлера, перекрывающего стоп-сигнал

Porsche в США проведет отзывную кампанию в отношении 53 экземпляров среднемоторных купе 718 Cayman GTS и родстеров 718 Boxster GTS, а также 718 Boxster S из-за антикрыла, которое поднимается слишком высоко и перекрывает стоп-сигнал. Об этом сообщает Motor1.

В октябре 2023 года в Porsche обнаружили, что один из сотрудников вручную перекодировал блок управления спойлером, который выдвигается с помощью электропривода. Это позволило аэродинамическому элементу подниматься на большую высоту, чем было предусмотрено.

Жалоб на слишком высокий задний спойлер не поступало, аварий также не зафиксировано. Тем не менее, автопроизводитель разошлет владельцам машин уведомление о необходимости устранения неполадки и перекодирует блок управления спойлером.

Ранее в Забайкалье мужчина нашел способ избежать лишения прав, назвавшись именем брата.