Водитель назвался перед гаишниками именем своего брата, чтобы не лишиться прав

Кыринский районный суд Забайкальского края отменил решение мирового судьи об административном наказании за пьяное вождение в отношении местного жителя Василия Сомова. Выяснилось, что мужчину оговорил брат Денис, который попался сотрудникам ГИБДД в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Кыринского районного суда.

Василий Сомов узнал о том, что его лишили водительских прав на 1,5 года только после того, как получил уведомление о штрафе в 30 тыс. рублей, который также налагается за данное правонарушение. Его ознакомили с материалами дела и на видеозаписи он узнал в нарушителе своего брата, с которым долго не общался.

Оказалось, что документов при пойманном сотрудниками ГИБДД пьяном водителе не было, а протокол составлялся с его слов. Нарушитель сообщил сотрудникам ДПС личные данные брата вплоть до номера телефона, места работы и должности.

«При проверке личности по базе ФИС ГИБДД сотрудник ГИБДД установил наличие сходства, а Денис Сомов пояснил ему, что после расторжения брака он похудел», — уточняется в сообщении пресс-службы суда.

Районный суд отменил решение мирового судьи о привлечении Василия Сомова к административной ответственности.

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