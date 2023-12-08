Мошенник обманул сразу двух карельских автовладельцев, сдавших машины в ремонт

В Карелии мошенник, представившийся сотрудником автосервиса, выманил деньги у двух автовладельцев, сдавших автомобили в ремонт. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

Житель города Лахденпохья сообщил, что после того, как сдал автомобиль в ремонт, получил звонок от неизвестного мужчины. Собеседник представился сотрудником автосервиса и рассказал, что запчасти, которые автовладелец купил для ремонта, не подошли, и нужно перевести по номеру телефона 37,6 тыс. рублей на покупку новых. Когда автомобилист обратился в сервис, где ремонтировали его машину, выяснилось, что дополнительной платы никто не требовал и детали успешно установлены.

В Костомукше 21-летний молодой человек, также сдавший машину в ремонт, перевел по просьбе неизвестного 6 тыс. рублей якобы за проведенные работы. Полицейские обнаружили, что оба автомобилиста переводили деньги на один и тот же номер.

Ранее в Орле сотрудник ГИБДД погнался за быком, который вышел на дорогу.