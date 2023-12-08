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Автоюрист объяснил, как наказать соседа, захватившего парковочное место во дворе

Автоюрист Славнов: придомовая парковка является общественной территорией

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В случае, если сосед пытается присвоить себе парковочное место во дворе, установив заграждение, жильцам следует обратиться в районную администрацию. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил автоюрист Дмитрий Славнов. Он подчеркнул, что вся придомовая парковка является общей территорией.

«Пишется заявление в администрацию района, города или поселения. Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», — указал юрист.

Он добавил, что, прежде чем обращаться в администрацию, стоит попробовать договориться с захватившим парковку соседом, объяснив ему правила пользования общественной территорией. Однако если сделать этого не получается, ни в коем случае не нужно вступать в конфликт и доводить дело до драки, подчеркнул эксперт.

Автоюрист Григорий Колпаков до этого рассказал, как наказать виновника аварии, машина которого не пострадала. По его словам, водитель, спровоцировавший ДТП, в любом случае привлекается к ответственности как виновник. Для этого крайне важно иметь видеозапись ДТП и привлечь свидетелей.

Ранее адвокат Сергей Радько рассказал «Газете.Ru», как избежать раздела автомобиля при разводе.

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