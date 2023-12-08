Автоюрист объяснил, как наказать соседа, захватившего парковочное место во дворе

В случае, если сосед пытается присвоить себе парковочное место во дворе, установив заграждение, жильцам следует обратиться в районную администрацию. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщил автоюрист Дмитрий Славнов. Он подчеркнул, что вся придомовая парковка является общей территорией.

«Пишется заявление в администрацию района, города или поселения. Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», — указал юрист.

Он добавил, что, прежде чем обращаться в администрацию, стоит попробовать договориться с захватившим парковку соседом, объяснив ему правила пользования общественной территорией. Однако если сделать этого не получается, ни в коем случае не нужно вступать в конфликт и доводить дело до драки, подчеркнул эксперт.

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