Орловские гаишники погнались за быком, который бегал среди машин

В Орле бык ушел от хозяина и оказался на оживленной улице, где бегал среди автомобилей. Видеозапись инцидента появилась в паблике «Город Орел» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что взрослый бык коричневого окраса идет по проезжей части навстречу потоку автомобилей. В какой-то момент животное быстро побежало по улице. Оказалось, что его попытался догнать сотрудник ГИБДД, который вышел из патрульного автомобиля. Спустя несколько секунд он прекратил преследование.

Сотрудникам ДПС все же удалось отогнать быка в безлюдную местность и принять меры к розыску хозяина, уточняет «Подъем» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

«Через некоторое время подоспел и хозяин животного, от которого бык сбежал ночью. Животное привязали и приготовили к транспортировке к месту содержания», — сообщили в полиции.

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