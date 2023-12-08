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Полицейский угнал служебную «Ниву», чтобы поехать к любимой девушке

Shot: алтайский полицейский угнал патрульную «Ниву» для поездки на свидание

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

На Алтае 24-летний полицейский угнал служебный автомобиль Lada Niva, чтобы съездить на свидание к любимой девушке. Ему грозит увольнение, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, угон патрульного внедорожника произошел в селе Косиха Алтайского края. Помощник участкового по имени Евгений ночью пришел в опорный пункт и самовольно взял ключи от полицейской «Нивы», чтобы съездить к девушке в соседнее село Налобиха, расположенное в 20 км от Косихи.

Полицейский планировал вернуть машину на место после свидания, но его коллеги обнаружили, что «Нива» пропала, и начали ее искать. Своего коллегу на машине они встретили на обратном пути. Поступок полицейского проверяет служба собственной безопасности, ему грозит увольнение из органов внутренних дел.

Ранее под Калининградом мужчина исколол чужую Audi, думая, что она принадлежит его обидчикам.

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