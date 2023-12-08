У россиян появились деньги на покупку новых автомобилей

По итогам 10 месяцев 2023 года россияне потратили на покупку легковых автомобилей 7 трлн 257 млрд рублей. Это на 57% больше, чем за январь – октябрь прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что третья часть от этой суммы ушла на новые машины (2 трлн 416 млрд рублей). Соответственно, оставшиеся две трети – это деньги, потраченные на подержанные автомобили (4 трлн 841 млрд рублей).

В октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины снизилась до 2,9 млн рублей. Согласно статистике, в сентябре средняя цена автомобиля в России составляла 3 млн рублей, в августе — 3,1 млн рублей, а в июле 2,9 млн рублей. По словам аналитиков агентства «Автостат», снижение показателя связано не с падением стоимости автомобилей на рынке, а с увеличением доли бюджетных моделей, доступных для покупки.

В 2022 году средняя цена автомобиля составляла 2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что цены на новые автомобили в России к концу 2023 года могут вырасти на 30%.