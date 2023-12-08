В РФ могут вернуть штрафы для водителей за превышение средней скорости

Водителям в РФ могут вновь начать выписывать штрафы за превышение средней скорости на участках дорог, расположенных между камерами наблюдения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к правилам дорожного движения (ПДД), доработанный российским Министерством транспорта.

Как рассказали в ассоциации производителей систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО», в настоящее время на трассах нередко наблюдается так называемый эффект кенгуру. Владельцы автомобилей сбрасывают скорость, когда замечают впереди камеру, однако позже снова начинают разгоняться. В связи с этим министерство предложило внести в соответствующее законодательство понятие «средняя скорость».

«Под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление этого участка», — уточняется в материале.

В то же время в Минтрансе РФ выступили с инициативой о начале действия изменений с 1 сентября 2024 года. Изначально планировалось, что поправки вступят в силу с 1 марта следующего года.

Согласно данным издания, документ уже одобрило Министерство экономического развития РФ и правительства регионов. Отношение российского Министерства внутренних дел к данным нововведениям пока остается неизвестным, но в прошлом представители ведомства назвали их «преждевременными».

В свою очередь, авторы статьи обратили внимание, что штрафы за превышение средней скорости были отменены в 2021 году. Решение принял Верховный суд РФ, посчитав неправомерным указание в документах целого участка проезжей части вместо определенной точки, где было совершено нарушение.

Ранее в РФ призвали отменить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.