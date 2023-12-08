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Минтранс уточнил понятие средней скорости для борьбы с «эффектом кенгуру»

«Ъ»: в России планируют штрафовать за превышение средней скорости между камерами

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Depositphotos

Минтранс доработал поправки к Правилам дорожного движения (ПДД), которые введут запрет на превышение средней скорости движения между несколькими камерами видеофиксации, пишет «Коммерсантъ».

По его данным, поправки готовятся к межведомственному согласованию, их планируется ввести в действие с 1 сентября 2024 года, а не 1 марта, как предполагалось ранее. Местом совершения правонарушения будет считаться зона контроля последней камеры в группе установленных на дороге комплексов видеофиксации.

Документ, разработанный Минтрансом, поддержало Минэкономики. В его заключении говорится, что действующий ныне «точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», а водители движутся от камеры к камере в стиле «торможение-разгон».

В ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации) изданию сообщили, что фиксация средней скорости позволит бороться с «эффектом кенгуру», когда водители притормаживают перед камерой, а затем снова разгоняются.

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