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В России появится новый отечественный гибридный автомобиль

Российский бренд Evolute показал изображение нового гибридного автомобиля

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EVOLUTE

На российском рынке появится новый гибридный автомобиль Evolute. Об этом сообщает официальный Telegram-канал автопроизводителя.

«Мы готовим для вас яркую новинку — но позволим себе сохранить интригу еще немного. Можем только сказать, что это будет первый в нашей линейке гибрид. Что это будет: седан или кроссовер? А может, что-то принципиально иное? Какие цвета, какая динамика? Вам остается только гадать», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на заводе «Моторинвест» в Липецкой области будет налажен выпуск гибридного кроссовера класса D. На предприятии в настоящее время собираются электрические седаны и кроссоверы китайского Dongfeng под локальной маркой Evolute. В середине ноября там стартовал выпуск кроссовера Evolute i-Sky (в Китае — Dongfeng Forthing Thunder).

Компания собирается расширить дилерскую сеть на 15 автосалонов до конца 2024 года. В настоящее время в России работают 35 дилерских центров Evolute.

Ранее сообщалось, что китайцы в 2024 году планируют продать в России 1,2 млн автомобилей.

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