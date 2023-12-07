В России отменили двойное взимание НДС при перепродаже авто

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об отмене двойного взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект, который отменяет двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей с пробегом между дилерскими центрами, разработали в Совете Федерации в прошлом году.

Сейчас первичный НДС уже заложен в стоимость впервые продаваемой новой машины. Если дилер покупает у физлица автомобиль с пробегом, то потом не может продать машину другому юрлицу по реальной цене. Дело в том, что второе лицо обязано при подобной сделке заплатить НДС с полной стоимости машины, в таком случае к вычету юрлицо может предъявить только НДС со своей наценки, поэтому возникает двойное налогообложение.

«Закон вступит в силу по истечении первого месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС, и будет применяться к операциям реализации автомобилей и мотоциклов, осуществляемым начиная со дня вступления закона в силу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в РОАД предложили штрафовать на 1 млн рублей за скручивание пробега у автомобилей.