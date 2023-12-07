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Гаишники открыли АЗС на взятки от водителей

66.RU: в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД открыли АЗС на взятки от водителей

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Екатеринбурге суд признал виновными в получении взяток трех сотрудников ГИБДД, которые на вырученные деньги купили автозаправочную станцию. Об этом сообщает 66.RU.

Согласно материалам дела, служащие второго взвода полка ДПС приобрели алкотестер, который настроен так, чтобы всегда показывать определенное количество промилле. С помощью этого прибора инспекторы обвиняли водителей в пьяном вождении и предлагали им договориться на месте. Суммы взяток составляли от 15 до 50 тыс. рублей. Полицейских задержали после того, как один из автомобилистов обратился в ФСБ и под контролем силовиков передал гаишникам 25 тыс. рублей.

Выяснилось, что сотрудники ГИБДД скрывали преступления, удаляя записи с видеорегистратора в салоне служебной машины. Следствию удалось восстановить часть видео, которые послужили доказательствами вины инспекторов. После задержания полицейских в 2021 году СМИ сообщали, что на взятки от водителей они купили автозаправочную станцию. Суд приговорил сотрудников ГИБДД к принудительным работам на срок от 3,5 до 4 лет, все трое будут перечислять государству 15% от заработной платы.

Ранее в Краснодаре пьяные гаишники врезались друг в друга и скрыли ДТП.

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