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Honda представит автомобиль в стиле Tesla Cybertruck

Honda покажет концепт в стиле Tesla Cybertruck на выставке в Лас-Вегасе

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Honda

Honda представит на выставке CES в Лас-Вегасе концептуальный автомобиль с клиновидной формой кузова, напоминающий пикап Cybertruck от Tesla.

В преддверии дебюта японский автопроизводитель распространил изображение, частично раскрывающее внешность автомобиля. Компания не привела технических характеристик новинки, но сообщила о том, что представит модели глобальной серии электромобилей, а также ключевые технологии, иллюстрирующие развитие и трансформацию бренда.

На изображении видно, что дизайн концепта отличается резкими очертаниями, а на передней части сверху расположена фара в виде узкой полосы.

К 2030 году японская компания рассчитывает вывести на мировой рынок 30 новых моделей электромобилей.

Ранее стало известно, что Chery в 2024 году выведет на российских рынок семь новых моделей с гибридным и электрическим приводом.

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