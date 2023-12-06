Россиянам назвали пять наиболее тяжелых поломок непрогретого автомобиля

В холодную погоду в автомобиле может сломаться мотор, коробка передач и другие важные агрегаты. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Первое, что может пострадать при езде на холодной машине, — двигатель. Поршни прогреваются крайне неравномерно, и если выехать из двора и резко нажать на газ, они могут развалиться на куски из-за перепадов температур и термических напряжений. Второе, что может выйти из строя, — это коробка передач. В отличие от двигателя она прогревается только при движении. Ледяные детали плохо стыкуются между собой, поэтому трогаться с места надо плавно, давая возможность агрегатам притереться. Это касается любых типов трансмиссий», — сказал Колодочкин.

Если ударили сильные морозы, а масло в мотор залито летнее, стартер не сможет провернуть коленчатый вал. Сначала пойдет сильный ток, потому что для стартера это будет режим короткого замыкания, а потом он может выйти из строя, предупредил эксперт.

Также, по словам Колодочкина, стоит обратить внимание на систему обогрева салона. Важно в минусовую погоду при запуске мотора поток воздуха направить на лобовое стекло, чтобы оно постепенно оттаяло. Если же сначала прогреть салон, а потом направить раскаленный воздух на стекло, оно может лопнуть.

Бывают случаи, когда трескаются шины. Это происходит на подержанных покрышках при сильных морозах, когда водитель завел стоявшую всю ночь машину и резко стартовал с места. Чтобы избежать такого эффекта, нужно первые пять минут ехать с минимальной скоростью, давая покрышкам прогреться до рабочей температуры, пояснил специалист.

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