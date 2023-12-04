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Количество пострадавших в ДТП с Росгвардией увеличилось до 10

Десять человек пострадали в смертельном ДТП с колонной Росгвардии под Воронежем

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Число пострадавших в ДТП в Воронежской области, где большегрузный автомобиль протаранил колонну автобусов Росгвардии, возросло до десяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

До этого было известно о пяти пострадавших в ДТП росгвардейцах. Один человек (пассажир большегрузного автомобиля) погиб.

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области. По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля не учел погодные условия и габариты своей машины. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом 112, видно, что автобусы и сопровождающие их грузовики в момент аварии колонной стояли у обочины. Грузовик сместился в правый ряд и врезался в средний автобус в колонне. Утверждается, что его водитель уснул за рулем.

Ранее на Ставрополье пьяный мигрант на «Оке» врезался во встречную машину.

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