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«АвтоВАЗ» избавился от некомплектных машин, которые месяцами стояли на улице

«АвтоВАЗ» избавился от некомплектных автомобилей

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Avtograd news/VK

«АвтоВАЗ» очистил территорию предприятия от некомплектных автомобилей. Об этом сообщают инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ» полностью решил проблему некомплектных автомобилей всех выпускаемых моделей, все места временного складирования очищены, автомобили отработаны и перемещены в цех отгрузки и далее потребителям», — говорится в сообщении.

В середине октября 2023 года количество некомплектных Lada Vesta составляло 12 тыс. единиц, спустя месяц осталось 4 тыс. машин, ожидающих установки компонентов, рассказывали ранее инсайдеры.

В ноябре первый исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по стратегии и техническому развитию Евгений Шмелев признал, что завод был вынужден выпускать большое количество некомплектных автомобилей. По его словам, в какой-то момент количество таких машин достигло 15 тыс. единиц. Из-за отсутствия комплектующих «АвтоВАЗу» приходилось делать паузы в производстве, без нужных деталей не было смысла собирать машины из-за больших затрат на доукомплектование в дальнейшем, отмечал он.

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