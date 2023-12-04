Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На «Госуслугах» появилась новая услуга для водителей

На «Госуслугах» появилась возможность заморозить деньги при продаже машины

close
100%
Depositphotos

В рамках оформления купли-продажи автомобилей через «Госуслуги» появилась возможность передачи денег через аккредитив, когда они перечисляются продавцу только после регистрации машины в ГИБДД на имя покупателя. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры России.

«Аккредитив предоставляется бесплатно. Заключить договор, оплатить покупку и записаться в ГИБДД можно дистанционно», — отмечается в сообщении Минцифры.

Чтобы использовать аккредитив, продавец при заполнении договора купли-продажи через «Госуслуги» должен отметить соответствующий пункт в меню. После оформления сделки покупатель должен в течение пяти дней поставить автомобиль на учет в ГИБДД на свое имя, после этого банк, в котором открыт аккредитив, перечислит деньги продавцу. В случае, если в регистрации будет отказано, покупатель сможет продлить действие аккредитива, либо расторгнуть сделку.

Ранее были названы лучшие семейные машины в России за 1,5 млн рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий