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Под Красноярском рейсовый автобус сдуло ветром в кювет

Появилось видео унесенного ветром автобуса в Красноярском крае

В Красноярском крае междугородний автобус опрокинулся в кювет из-за ветра. Об этом сообщили в краевом главке МВД, опубликовав кадры с места происшествия.

Инцидент произошел в Шарыповском муниципальном округе. В результате сильного бокового ветра автобус Higer под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Машина следовала из Шарыпово в Красноярск. В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, за медицинской помощью никто не обращался.

В местной ГИБДД предупредили о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием. К вечеру в Красноярске ожидается сильное снижение температуры и изменение дорожных условий, отметили в ведомстве.

Ранее на фоне снегопада взлетели цены на такси в Москве.

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