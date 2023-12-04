Под Красноярском рейсовый автобус сдуло ветром в кювет

В Красноярском крае междугородний автобус опрокинулся в кювет из-за ветра. Об этом сообщили в краевом главке МВД, опубликовав кадры с места происшествия.

Инцидент произошел в Шарыповском муниципальном округе. В результате сильного бокового ветра автобус Higer под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Машина следовала из Шарыпово в Красноярск. В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров, за медицинской помощью никто не обращался.

В местной ГИБДД предупредили о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с похолоданием. К вечеру в Красноярске ожидается сильное снижение температуры и изменение дорожных условий, отметили в ведомстве.

Ранее на фоне снегопада взлетели цены на такси в Москве.