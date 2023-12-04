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На фоне снегопада взлетели цены на такси в Москве

В Москве в снегопад такси подорожало в 1,5-2 раза

Стоимость поездок на такси в Москве утром в понедельник 4 декабря выросла в 1,5-2 раза на фоне прошедшего мощного снегопада, сообщает РИА «Новости».

По его данным, около 7 часов утра некоторые пользователи заметили, что стоимость поездки вместо привычных 700 рублей или 1 тыс. рублей доходила до 1,8 тыс. рублей, а на некоторых маршрутах — до 2,2 тыс. рублей за поездку длиной 40-50 минут. К 9 часам утра цены на такси снизились, однако оставались повышенными на 300-500 рублей в сравнении с их стоимостью в обычные дни.

Из-за снегопада и метели коммунальные службы накануне были переведены на усиленный режим работы. Очистку проезжей части дорожники начали еще в полдень воскресенья. На Новорижском шоссе в массовом ДТП было повреждено 20 машин.

Ранее эксперт перечислил ошибки водителей при отогреве замерзшей машины.

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