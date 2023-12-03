Количество попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин увеличилось до 20

Участниками массового ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье стали 20 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Причиной массовой аварии в районе Истры стали скользкая дорога и снегопад, сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. Движение транспорта на участке дороги затруднено. Всего, по последним данным, на трассе произошло девять мелких ДТП.

Изначально в ГУ МВД России по Московской области рассказывали, что в двух массовых ДТП на Новорижском шоссе оказались повреждены девять машин.

В воскресенье в Московском регионе начался сильный снегопад. В Москве городские службы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, горожан попросили быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также перенести поездки на автомобилях.

Ранее москвичам пообещали продолжение мощного снегопада.