В Москве сугробы вырастут на 12 сантиметров из-за снежной метели

В Москве городские службы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, согласно данным синоптиков, с 3 по 4 декабря в столичном регионе ожидаются сильный снег, метель, заносы на дорогах и снежный накат, причем суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров. Все городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов, отметил он.

С 12 часов воскресенья коммунальная техника начала сплошное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой, цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков. Для уборки задействуют максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки, говорится в сообщении.

Для помощи водителям грузовиков на МКАД и в Новой Москве организуют дежурство тягачей. Горожан попросили быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также перенести поездки на автомобилях.

Ранее движение по трассе М-4 «Дон» оказалось заблокировано из-за ДТП.