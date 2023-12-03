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Водителя зажало в искореженном грузовике после ДТП на трассе «Кавказ»

На Кубани водителя зажало в искореженной фуре после ДТП из-за лопнувшего колеса

В Краснодарском крае водителя зажало в искореженном грузовике после дорожно-транспортного происшествия. Видео со спасением мужчины опубликовал Telegram-канал «Кубань-СПАС».

Авария произошла в ночь на 3 декабря на федеральной трассе «Кавказ». По предварительной информации, у грузового автомобиля лопнуло колесо, после чего водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии водитель фуры получил серьезные травмы и оказался зажат в кабине.

Спасатели деблокировали пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента, на жестких носилках его передали работникам скорой медицинской помощи. Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее Баста попал в аварию после своего концерта в Петербурге.

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