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Менеджер Басты рассказала о его состоянии после ДТП

Менеджер Басты прокомментировала ДТП с участием рэпера: с Василием все в порядке

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Пиар-менеджер Басты (Василия Вакуленко) Наталья Мостакова прокомментировала «Газете.Ru» ДТП, в которое попал автомобиль артиста после его концерта в Петербурге. По ее словам, с рэпером все в порядке.

«С Василием все в порядке, спасибо, он обратился к поклонникам на своей страничке в Instagram» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — сказала Мостакова.

О ДТП стало известно в ночь на 3 декабря. Премиальный автомобиль Maybach, в котором на заднем сидении ехал рэпер, столкнулся с Kia на выезде с «Газпром Арены» в Петербурге, по дороге с концерта. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, в иномарке сработали подушки безопасности. Причины ДТП выясняются.

Уже после ДТП Баста записал видеообращение в своих социальных сетях и рассказал, что послушать его выступление на «Газпром Арену» пришли 65 тыс. зрителей. Рэпер поблагодарил всех, кто превратил концерт в «незабываемый праздник».

Ранее жена Басты раскрыла содержимое своей сумки.

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