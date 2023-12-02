Toyota приостановила производство автомобилей на заводе в Китае

Японская компания Toyota Motor частично приостанавливает производство автомобилей на своем заводе в китайском городе Тяньцзинь. Об этом сообщает reuters.com.

По данным издания, на такой шаг Toyota Motor пришлось пойти из-за падения продаж бензиновых автомобилей в Китае и необходимости в связи с этим корректировки производственного плана на ближайшие месяцы.

Отмечается, что замедление продаж в Китае представляет собой растущую проблему для Toyota Motor, так как на других крупных рынках, таких как Европа и Северная Америка, виден устойчивый спрос на машины. На долю Китая пришлась почти пятая часть мировых продаж бренда за первые 10 месяцев 2023 года, включая продажи бренда Lexus.

До этого Toyota временно приостановила работу на 10 линиях 6 из 14 заводов в Японии. Причиной остановки стал перебой в поставке деталей, в частности пружин, после аварии со взрывом на одном из заводов в Фудзиоке.

Ранее стало известно, что Toyota отзовет более полумиллиона автомобилей из-за дефекта топливной системы.