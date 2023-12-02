У автомобилей Toyota выявили серьезные проблемы с топливной системой

Японская компания Toyota Motor отзовет с китайского рынка для ремонта 570 тыс. автомобилей. Об этом сообщает carnewschina.com. Поводом для отзывной кампании стала неисправность топливной системы.

Отмечается, что у автомобилей Toyota Corolla, произведенных в 2019-2023 годах, а также Toyota Highlander и Lexus RX, выпущенных в период с 2018 по 2022 год из-за внутреннего дефекта могут образоваться трещины в топливном насосе. Это может привести к утечке топлива. При контакте с внешними источниками огня может возникнуть опасность возгорания автомобиля.

Бракованные детали будут заменены бесплатно. В Toyota рекомендовали собственникам автомобилей, попавших под отзывную кампанию, не парковать машины рядом с источниками огня и ограничить поездки.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Ранее Росстандарт начал проверку Hyundai и Kia в России из-за риска пожаров.