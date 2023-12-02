Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У автомобилей Toyota выявили серьезные проблемы с топливной системой

Toyota отзовет более полумиллиона автомобилей из-за дефекта топливной системы

close
100%
Toyota

Японская компания Toyota Motor отзовет с китайского рынка для ремонта 570 тыс. автомобилей. Об этом сообщает carnewschina.com. Поводом для отзывной кампании стала неисправность топливной системы.

Отмечается, что у автомобилей Toyota Corolla, произведенных в 2019-2023 годах, а также Toyota Highlander и Lexus RX, выпущенных в период с 2018 по 2022 год из-за внутреннего дефекта могут образоваться трещины в топливном насосе. Это может привести к утечке топлива. При контакте с внешними источниками огня может возникнуть опасность возгорания автомобиля.

Бракованные детали будут заменены бесплатно. В Toyota рекомендовали собственникам автомобилей, попавших под отзывную кампанию, не парковать машины рядом с источниками огня и ограничить поездки.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Ранее Росстандарт начал проверку Hyundai и Kia в России из-за риска пожаров.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий