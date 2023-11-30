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Стали известны сроки запуска единой системы ОСАГО для Беларуси и России

Единую систему ОСАГО для Беларуси и России запустят до октября 2024 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Единая система обязательного страхования ОСАГО для Беларуси и России должна заработать до октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Парламентского собрания союза Беларуси и России.

Решение было принято по итогам заседания в Минске. Для реализации единого ОСАГО представителями Беларуси и России ведется подготовка нормативных правовых актов.

По словам депутата Госдумы Виктора Пинского, соответствующие изменения в национальные законодательства Беларуси и России будут внесены в I квартале следующего года.

«Да, с октября [2024 года] автовладельцы уже смогут получать единые полисы автострахования. Опять же: это срок, который нам пообещали [ведомства и структуры, участвующие в разработке данного модельного законодательного акта]. Мы этот вопрос взяли на контроль, будем его курировать. Если будут опаздывать, будем помогать», — приводит Sputnik.by слова Пинского.

Ранее Россия и Белоруссия договорились об обмене информацией о нарушителях ПДД.

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