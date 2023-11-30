Назван самый популярный люксовый автомобиль на «вторичке» в России

Самым популярным подержанным автомобилем люксового сегмента в России стал Bentley Continental GT. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В октябре на российском рынке было продано 37 автомобилей Bentley Continental GT, на эту модель пришлась пятая часть от общего объема. На втором месте расположился Bentley Continental Flying Spur (18 шт.), на третьем – Maserati Levante (17 шт.). Далее следует Lamborghini Urus (12 шт.), пятую строчку поделили три модели – Maserati Quattroporte, Rolls-Royce Cullinan и Rolls-Royce Ghost (по 11 шт.).

Всего за этот месяц россияне приобрели 181 люксовый автомобиль с пробегом, что на 14% больше, чем в октябре прошлого года. Самыми популярными марками стали Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin. По итогам 10 месяцев россияне приобрели почти 1,9 тыс. подержанных люксовых авто (на 15% больше, чем за этот же период год назад).

Согласно открытым данным классифайдов, автомобили Bentley Continental GT на вторичном рынке России стоят от 1,5 млн рублей (модель первого поколения 2004 года выпуска) до 40 млн рублей (третье поколение, 2022 год выпуска).

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