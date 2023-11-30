Россияне построили внедорожник Visuva для езды по тайге и песку

Команда энтузиастов из Красноярска представила внедорожник Visuva, предназначенный для езды по тайге, песку и снегу. На автомобиль могут быть установлены два бензиновых турбированных двигателя китайской марки Great Wall: мотор объемом два литра выдает 227 л.с., трехлитровый — 345 л.с.

Внедорожник, построенный на пространственной раме из труб, снабжен автоматической трансмиссией — доступна восьмиступенчатая и девятиступенчатая коробка передач. У машины многорычажная независимая подвеска. Стоимость машины по предварительному заказу — от 6 млн рублей.

Visuva готовит серийное производство автомобилей, на старте планируется представить две модели внедорожников — двухместную и четырехместную. В дальнейшем модельный ряд планируется расширить за счет пятиместного пикапа, микроавтобуса вместимостью до 14 пассажиров и спортивных пятиместных внедорожников.

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