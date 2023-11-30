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Средняя стоимость запчастей для расчета выплат по ОСАГО вырастет на 10%

РСА заявил об увеличении средней стоимости запчастей в справочниках ОСАГО на 10%

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Александр Кряжев/РИА Новости

Средняя стоимость автомобильных запчастей в справочниках, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, с 19 декабря вырастет на 9,8% относительно сентября. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, по сравнению с ценами в справочнике от 19 декабря 2022 года средняя стоимость запчастей в справочниках выросла на 7,4%.

«С учетом колебаний курсов валют, которые мы имели в середине года, можно было ожидать гораздо большего роста цен, и по некоторым маркам автомобилей это произошло. Но в целом мы оцениваем, что имеет место стабилизация ситуации с запчастями», — отметил он.

Динамика изменения цен на запчасти для разных автомобилей отличается. Так, для Hyundai ветровое стекло подешевело до 6 тыс. рублей (-28%), дверь — до 20 тыс. рублей (-35%), а фара подорожала до 145 тыс. рублей (+5%). Для машин Toyota стекла и двери стали дешевле, а фары в сборе подорожали на 6%. По словам Уфимцева, это показывает, что запчастей на рынке достаточно, и цены немного снижаются.

Наибольший рост зафиксирован на запчасти для Kia и Nissan. К примеру, цены на ветровые стекла выросли в несколько раз (до 41,5 тыс. и 54,5 тыс. рублей соответственно), а на двери — до 30 тыс. и 80 тыс. рублей). Это означает, что для на рынке становится меньше неоригинальных запчастей приемлемого качества, а средние цены формируются либо по ценам «оригинала», либо по ценам качественного «неоригинала», которые лишь немного отстают, добавил глава РСА.

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