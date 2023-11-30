Ситуацию в Польше назвали признаком сопротивления интеграции Украины в ЕС

Ситуация с грузовиками на польской границе свидетельствует о напряженности в вопросе интеграции Украины в ЕС. Об этом пишет Politico.

«Для отношений Киева с Европой блокада границы является серьезным кризисом и горьким предзнаменованием предстоящих проблем интеграции Украины с ее огромным сельскохозяйственным сектором и дешевыми, но хорошо образованными рабочими, в общий рынок ЕС», — заявили в издании.

Отмечается, что в качестве конкурентов украинцев воспринимают польские фермеры и перевозчики, что встречает понимание со стороны польских властей. На этом фоне в Евросоюзе заявляют о почти полном самоустранении Варшавы из диалога по урегулированию кризиса.

Еврокомиссар по транспорту Адина Велеан уже предупредила, что в Евросоюзе поддерживают право граждан на протест, однако могут ввести санкции против Польши, поскольку «весь ЕС — не говоря уже об Украине, стране, которая в настоящее время находится в состоянии войны — не может быть взят в заложники посредством блокировки» внешних границ Альянса.

До этого польские власти предварительно договорились с фермерами на границе с Украиной.

Польские перевозчики начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. В заторе на границе Польши и Украины сейчас находятся уже свыше 3 тыс. фур.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.