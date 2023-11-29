В Польше заявили о компромиссе с фермерами на границе с Украиной

Польским властям удалось предварительно договориться с протестующими фермерами на границе с Украиной, однако блокировка погранпереходов пока не снята. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

«Ждем результатов. На данный момент мы продлеваем протест», — заявил организатор акции протеста Роман Кондров после встречи с министром сельского хозяйства и развития села Анной Гембицкой.

Министр встречалась с протестующими вечером во вторник, 28 ноября. На встрече, по ее словам, обсуждалась борьба на форуме ЕС за решения, которые требуют фермеры и транспортники, а также за решения, которые может принять непосредственно министерство сельского хозяйства Польши.

В частности, речь шла о субсидиях на кукурузу в размере 1 тысячи злотых с гектара и возобновления для сельхозпроизводителей льготных кредитов под 2%.

Одновременно с этим Гембицкая опровергла появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что протестующие не пропускают транспорты с гуманитарной и военной помощью.

Польские перевозчики начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) пропуска на границе с Украиной с 6 ноября.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее политолог оценил последствия блокировки КПП на границе с Польшей для Украины.