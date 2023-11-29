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Московских водителей призвали не выезжать на дороги из-за метели

Власти Москвы призвали водителей не выезжать на улицы из-за снегопада

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал водителей не выезжать на улицы города из-за приближающегося снегопада с метелью. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По возможности воздержаться от поездок на личном транспорте», — отмечается в сообщении ведомства.

В Москве после 18 часов 29 ноября ожидается снегопад, который продлится до 15 часов 30 ноября.

«Ожидаются снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица и ветер до 17 м/с», — приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, снежный покров в Москве после этого может увеличиться до 25-30 см при климатической норме в 6 см снега.

Ранее стало известно, что на Lada Vesta вернется полезная зимняя опция.

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