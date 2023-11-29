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«Москвич» планирует выпускать гибридные автомобили

«Москвич» может выпустить гибридный автомобиль до 2027 года

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Александр Вильф/РИА Новости

Автозавод «Москвич» рассматривает возможность производства гибридных автомобилей с расширенным запасом хода, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по производству «Москвича» Олега Маслякова.

«Мы очень внимательно изучаем сейчас гибридные технологии. Из общения с китайскими партнерами мы видим, что тренд на EV идет на спад. И на данный момент в головах инженеров рождается больше вариантов гибридных автомобилей», — приводит агентство слова Маслякова на форуме «Российский промышленник».

В презентации «Москвича» указано, что в перспективе до 2027 года у завода есть планы выпуска новой модели под условным обозначением М2 и гибридной модели М5. Также планируется провести рестайлинг уже производящихся машин.

По словам Олега Маслякова, компания внимательно изучает гибридные автомобили с расширенной дальностью, способные проехать без подзарядки до 2 тыс. км.

В настоящее время на заводе «Москвич» собирают бензиновые кроссоверы «Москвич 3», лифтбэки «Москвич 6» и электрические кроссоверы «Москвич 3е».

Ранее Dacia рассекретила кроссовер Duster третьего поколения.

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