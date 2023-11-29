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Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ

Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ на два года

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года. Об этом пишет РИА Новости.

Москалькову избрали на эту должность на два года, добавило издание.

Вопрос о принятии решения об избрании Москальковой внес на рассмотрение генсеком СНГ Сергеем Лебедевым председателем комиссии. Предложение поддержали все участники встречи. В итоге решение признали принятым.

29 ноября в Минске началось первое заседание комиссии по правам человека СНГ. В состав комиссии входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. На встрече планируют принять правила процедуры комиссии, а также план работы на 2024–2025 годы. К тому же планируется обмен опытом по интересующим вопросам.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Титова заместителем министра сельского хозяйства РФ. Другим распоряжением замглавы Минсельхоза Иван Лебедев освобожден от должности по собственной просьбе, он занимал должность с ноября 2022 года.

Ранее сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура.

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