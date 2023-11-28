Кроссовер BAIC X7 российского производства поступил в продажу

Компания BAIC объявила старт продаж в России среднеразмерных кроссоверов X7, модель стала пятой в линейке производителя. Автомобили представлены в единственной комплектации по цене от 3,1 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

Производство китайских BAIC X7 налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. (270 Нм) в сочетании с роботизированной трансмиссией. Привод только передний. Длина автомобиля составляет 4710 мм при колесной базе 2800 мм.

В BAIC X7 предусмотрены регулировка рулевого колеса по вылету и наклону, передние сиденья с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, цифровая приборная панель и 12-дюймовый экран мультимедиа. Также модель получила задние датчики парковки и систему камер кругового обзора, панорамную крышу с электроприводом, подогрев руля и боковых зеркал, набор систем активной безопасности и прочие опции. Объем багажника составляет 470 л.

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Ранее «Автотор» показал газовый седан BAIC U5 Plus.