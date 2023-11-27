Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На МКАД автомобиль зажало между двумя грузовиками

На востоке Москвы несколько автомобилей столкнулись на МКАД

close
100%
Дептранс. Оперативно' class="item-image" >
Телеграм-канал Дептранс. Оперативно

На Московской кольцевой автодороге произошло столкновение нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 6 км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших уточняется. На фото с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей оказался зажат между двумя грузовиками — среднетоннажным фургоном и большегрузной фурой с полуприцепом.

Из-за аварии две из пяти полос оказались заблокированными. Движение в районе места ДТП затруднено. Рядом с 6-м километром МКАД располагается район Вешняки на востоке города.

До этого во Владивостоке водитель Subaru на большой скорости врезался в двери магазина.

Ранее москвичей призвали отложить автомобильные поездки из-за снегопада.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий