На МКАД автомобиль зажало между двумя грузовиками

На Московской кольцевой автодороге произошло столкновение нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 6 км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших уточняется. На фото с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей оказался зажат между двумя грузовиками — среднетоннажным фургоном и большегрузной фурой с полуприцепом.

Из-за аварии две из пяти полос оказались заблокированными. Движение в районе места ДТП затруднено. Рядом с 6-м километром МКАД располагается район Вешняки на востоке города.

До этого во Владивостоке водитель Subaru на большой скорости врезался в двери магазина.

Ранее москвичей призвали отложить автомобильные поездки из-за снегопада.