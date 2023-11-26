Угонщик разбил о дерево автомобиль, пытаясь скрыться от ГИБДД

В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который угнал в Петербурге кроссовер Kia Sorento и врезался на нем в дерево. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Автовладелица сообщила, что когда она была дома, сработала сигнализация, однако, выглянув в окно, машины она уже не увидела. Был объявлен план «Перехват», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейским удалось найти машину в садовом товариществе на территории Ломоносовского района. На их глазах машина врезалась в дерево, после чего 42-летнего подозреваемого в угоне задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль от удара о дерево получил сильные механические повреждения — в частности, у него разбит капот.

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