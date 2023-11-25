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Porsche сняла с производства одну из своих моделей

Универсал Porsche Panamera Sport Turismo покинул рынок из-за плохих продаж

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Porsche

Немецкая компания Porsche прекратила производство и продажи универсалов Panamera Sport Turismo. Об этом сообщает motor1.com. Модель выпускаться больше не будет.

Отмечается, что модель снята с производства из-за слабого спроса. На долю Sport Turismo пришлось менее 10% от общего объема продаж Panamera, что объясняет, почему Porsche решила не продолжать его выпуск.

Porsche Panamera Sport Turismo был впервые представлен в 2017 году и подвергся рестайлингу в 2020 году.

До этого стало известно, что Porsche представила модель Panamera третьего поколения. Автомобили поступят в продажу в марте 2024 года. Базовая версия модели получила турбодвигатель V6 объемом 2,9 литра, который развивает 353 л.с. Кроме того, модель можно заказать с гибридной силовой установкой.

В Европе цены на базовый Porsche Panamera стартуют от €107,8 тыс. (на 10% дороже модели второго поколения), гибридная версия стоит от €192,5 тыс.

Ранее в России начались продажи конкурента кроссовера Kia Seltos.

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