Полицейские подбросили наркотики в автомобиль россиянина

В Ингушетии суд заключил под стражу полицейских, которых подозревают в том, что они подбросили наркотики автомобилисту. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

По данным следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели и хранили наркотическое средство, которое в июне этого года поместили в салон автомобиля местного жителя вопреки его воле.

Полицейские составили протокол осмотра места происшествия и внесли в него ложную информацию об обнаружении наркотиков в салоне машины и их изъятии. Затем они возбудили на автомобилиста уголовное дело с избранием меры пресечения.

В отношении подозреваемых сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 228 (незаконное приобретение наркотических средств).

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