В Польше решили вмешаться в ситуацию на границе с Украиной

Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий поручил министру транспорта и инфраструктуры страны Анджею Адамчику срочно вмешаться в ситуацию с блокировкой грузового транспорта на границе с Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

«Я попросил министра Адамчика о срочном вмешательстве. Я знаю, что министр Адамчик встречается с представителями транспортной отрасли, перевозчиков, а также с европейской стороной и украинской стороной», — сказал Моравецкий.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более двух недель. Польские перевозчики заблокировали большинство автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной.

Водители требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков и приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года. Кроме того поляки настаивают на разделении пустых и загруженных машин на две очереди.

Очередь грузовиков на польской стороне к 23 ноября достигала 50 километров. Известно, что за время ожидания в пробке не стало двух украинских водителей.

Ранее огромная пробка образовалась на границе Словакии и Украины.