Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России возникнет дефицит запчастей для Hyundai и Kia

Mash: в России ожидается дефицит оригинальных запчастей для Hyundai и Kia

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России ожидается дефицит оригинальных запчастей для автомобилей Hyundai и Kia, а также для корейских машин других марок. Об этом со ссылкой на представителей автосалонов сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на складах почти не осталось оригинальных запчастей, срок ожидания деталей составляет минимум три месяца, а в перспективе ожидается повышение цен. Как рассказали представители дилеров, оперативно получить необходимую деталь с каждым днем все сложнее, в то время как цены на неоригинальные запчасти растут.

К примеру, в одном из техцентров уже четвертый месяц пытаются получить камеры заднего вида и подрулевые переключатели для Kia Seltos, также в дефиците оказались шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) и глушители. Впрочем, проблем с расходниками для техобслуживания пока нет. Автовладельцам, у которых действует гарантия, ждать ремонта придется дольше, а тем, кто без, — еще и серьезно доплатить, говорится в сообщении

В начале октября Mash сообщал, что Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в России до конца этого года. В автокомпаниях это опровергли.

Ранее стало известно, что китайская автокомпания Sinomach выведет на рынок РФ две новые модели.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий