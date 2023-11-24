В России возникнет дефицит запчастей для Hyundai и Kia

В России ожидается дефицит оригинальных запчастей для автомобилей Hyundai и Kia, а также для корейских машин других марок. Об этом со ссылкой на представителей автосалонов сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на складах почти не осталось оригинальных запчастей, срок ожидания деталей составляет минимум три месяца, а в перспективе ожидается повышение цен. Как рассказали представители дилеров, оперативно получить необходимую деталь с каждым днем все сложнее, в то время как цены на неоригинальные запчасти растут.

К примеру, в одном из техцентров уже четвертый месяц пытаются получить камеры заднего вида и подрулевые переключатели для Kia Seltos, также в дефиците оказались шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) и глушители. Впрочем, проблем с расходниками для техобслуживания пока нет. Автовладельцам, у которых действует гарантия, ждать ремонта придется дольше, а тем, кто без, — еще и серьезно доплатить, говорится в сообщении

В начале октября Mash сообщал, что Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в России до конца этого года. В автокомпаниях это опровергли.

Ранее стало известно, что китайская автокомпания Sinomach выведет на рынок РФ две новые модели.