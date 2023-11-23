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Уфимский водитель провез полицейского на двери своей машины

В Уфе полицейский схватился за дверь автомобиля, заподозрив водителя в поиске «закладки»

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В Уфе водитель, пытавшийся скрыться от полицейского, провез его на двери машины. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Полицейские заметили, что два молодых человека что-то долго ищут в снегу и спросили, не находится ли там «закладка» наркотиков. В ответ молодые люди бросились бежать, один из них попытался скрыться от полиции за рулем автомобиля. На опубликованной видеозаписи с камер наблюдения видно, что машину попытались остановить двое полицейских, которые ухватились за нее снаружи. Один из них, находящийся с водительской стороны, проскользил по заснеженной улице на ногах, держась за дверь машины.

Машину смогли остановить другие сотрудники полиции, которые преградили ей путь патрульным автомобилем. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее в Твери водитель обрушил светофор на подростка.

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