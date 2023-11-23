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Россияне потратили на новые машины 340 млрд рублей за месяц

В России установлен новый рекорд по затратам на китайские машины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Жители России в октябре 2023 года потратили на покупку новых автомобилей 339,7 млрд рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Это на 1,6% больше сентябрьского показателя и в 3,4 раза больше, чем в октябре 2022 года. Кроме того, в октябре 2023 года установлен новый рекорд по расходам на приобретение автомобилей китайских марок. На 62,3 тыс. проданных за месяц машин россияне потратили 209,6 млрд рублей.

Китайские марки по итогам месяца заняли почти 62% российского рынка новых легковых автомобилей, впервые преодолев отметку в 60%. Выручка дилеров за отечественные машины составила 42,8 млрд рублей, что почти в 5 раз меньше, чем у китайских.

Наиболее крупный сегмент на российском авторынке — кроссоверы и внедорожники. На них было потрачено в октябре 255,5 млрд рублей (реализовано 72,4 тыс. автомобилей).

Ранее были названы самые популярные подержанные машины в Москве.

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