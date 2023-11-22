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Россиянам рассказали, что из-за контрактного мотора можно лишиться учета в ГИБДД

Автокриминалист Шелков назвал три критерия проверки контрактного мотора

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Автомобилю грозит аннулирование регистрации в ГИБДД при установке на него двигателя с перебитым или уничтоженным номером, а также если выяснится, что агрегат был снят с угнанной машины. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«При покупке контрактного мотора нужно проверять, что его номер нанесен на заводе, не поврежден и не уничтожен. Это обязательное условие. На его блоке должна быть указана модель – та же самая, что в ПТС автомобиля и Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на него», — сообщил Шелков.

При покупке подержанного двигателя необходимо составлять договор купли-продажи, а если агрегат ввезен из-за границы – требовать таможенные документы. Также по возможности следует проверять его номер на нахождение в розыске, потому что мотор может быть снят с угнанной машины, посоветовал эксперт.

«Нужно понимать, что двигатель является номерным агрегатом, и изменение его маркировки точно так же преследуется по закону, как и в случае с номером кузова или рамы. Контроль происходит, в ГИБДД номера двигателей сверяют», — предупредил Шелков.

Установка на машину двигателя другой модели будет считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства, и при сверке данных в ГИБДД автомобиль гарантированно получит отказ в регистрации, напомнил он.

Ранее эксперт рассказал, из-за чего двигатель может выйти из строя зимой.

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