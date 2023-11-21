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Автоэксперты «За рулем» назвали кроссоверы, которые не разорят своего владельца

«За рулем»: Lada 4Х4 вошла в список лучших кроссоверов за 500 тыс. рублей

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Lada

Журнал «За рулем» назвал четыре кроссовера за 500 тыс. рублей, которые точно не разорят в эксплуатации.

Первое место занимает Lada 4×4. За 500 тыс. рублей можно приобрести машину 2015—2016 года выпуска. Любителям ездить по бездорожью эксперты советуют заранее вывести наверх сапуны переднего и заднего редукторов, так как они пропускают воду и грязь, которые попадают в масло.

На втором месте находится Kia Sportage первого поколения 2005—2006 года выпуска. По мнению автоэкспертов, он надежен, но необходимо обращать внимание на ступичные подшипники и муфту передней оси.

Третье место у кроссовера Suzuki Grand Vitara первого поколения. Это очень надежный автомобиль, особенно с мотором 2,0 л и мощностью 128 л.с.

Четвертым в список попал Jeep Cherokee первого поколения XJ. Специалисты советуют рассмотреть вариант с 2,0-литровым бензиновым двигателем. По их мнению, он станет оптимальным вариантом и по надежности, и по динамике.

Ранее сообщалось, что в Липецке выпустят большой китайский гибридный кроссовер.

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