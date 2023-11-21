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«АвтоВАЗ» попросил отсрочку по уплате утильсбора

«Ведомости»: «АвтоВАЗ» попросил перенести уплату утильсбора на 2024 год

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Российские автоконцерны выступили с предложением перенести уплату утилизационного сбора за произведенные в 2024 году машины на конец года. Об этом сообщают «Ведомости».

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, заявил, что отсрочка поможет автоконцернам решить проблему оборотного капитала в условиях дорогих кредитов. В 2024 году компания должна будет выплатить порядка 20 млрд рублей только в качестве процентов по займам, и эти деньги «не пойдут на инвестиции и другую производственную программу». Это предложение поддержали КамАЗ и ГАЗ.

Если прежде автоконцерны выплачивали утильсбор каждый квартал, то в этом году его уплату перенесли на декабрь. В 2023 году «АвтоВАЗу» нужно будет выплатить утильсбор за IV квартал 2022 года и I-III кварталы 2023 года.

Утильсбор был проиндексирован в РФ с 1 августа, ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые машины (в зависимости от объема двигателя). Российские автопроизводители с высоким уровнем локализации продукции, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии, в отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

Ранее водителям объяснили причину внезапного повышения утильсбора.

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