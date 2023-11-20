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В Китае показали компактный хетчбэк, который может появиться в России

Kaiyi представила в Китае компактный хетчбэк Shiyue с двухцветным салоном

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autohome.com.cn

Китайская марка Kaiyi, автомобили которой собираются в том числе в России, представила новый городской хетчбэк Shiyue. Об этом сообщает Autohome.

Компактный электромобиль длиной менее 3,4 м рассчитан на четырех человек. Пока машина показан в трехдверном варианте, позднее появится и пятидверная модификация. Kaiyi Shiyue оснащен водительской и пассажирской подушками безопасности, системой помощи при подъеме, кожаными креслами и встроенным видеорегистратором. Отделка салона выполнена в черно-белой цветовой гамме.

Переднеприводный хетчбэк снабжен электромотором мощностью 54 л.с., два варианта тяговой батареи обеспечивают запас хода в 201 и 301 км. На китайском рынке новый Kaiyi будет доступен по цене от 54,9 тыс. юаней (676 тыс. рублей).

В России марка Kaiyi представлена с весны 2023 года. Автомобили этого бренда собирают на заводе «Автотор» в Калининграде.

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