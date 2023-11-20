В России появится новая китайская марка с внедорожником Paladin

Компания Sinomach Automobile начнет продажи легковых автомобилей в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители китайского предприятия в России.
По словам представителей Sinomach, первой моделью для российского рынка станет внедорожник Paladin. Премьера модели состоится в Москве в конце ноября, подробности о внедорожнике пока не уточняются.
Sinomach — китайский государственный конгломерат, который специализируется на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей, станков и различного промышленного оборудования.
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