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В России появится новая китайская марка с внедорожником Paladin

На российский рынок вышла китайская автокомпания Sinomach

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Sinomach Heavy Industry/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания Sinomach Automobile начнет продажи легковых автомобилей в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители китайского предприятия в России.

По словам представителей Sinomach, первой моделью для российского рынка станет внедорожник Paladin. Премьера модели состоится в Москве в конце ноября, подробности о внедорожнике пока не уточняются.

Sinomach — китайский государственный конгломерат, который специализируется на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей, станков и различного промышленного оборудования.

Ранее автодилеры пообещали вернуть россиянам Audi, Mercedes-Benz и BMW.

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