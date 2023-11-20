Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы китайские машины, которые не ржавеют

Автоэксперт Житнухин: машины Chery, Haval и Geely почти не ржавеют

close
100%
Haval

Ряд новых автомобилей Chery, Haval и Geely наименее подвержены коррозии среди всех новых китайских машин. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, сообщает «Российская газета».

«Из новых автомобилей, доступных на российском авторынке, наименее подвержены возникновению коррозии такие модели китайского автопрома, как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas», — сказал Житнухин.

Как рассказывают автовладельцы, на днище Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами. У таких машин первые признаки ржавчины могут появиться не раньше, чем через 13 лет, отметил автоэксперт.

По словам собеседника издания, самые устойчивые к ржавчине автомобили с пробегом — Audi Q5 и BMW X5, Volkswagen Passat и Opel Insignia 2008–2017 годов производства. Среди автомобилей из Японии реже всего подвергаются коррозии Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX, добавил он.

Ранее компания Skyworth представила автомобиль Skyhome с раскладными задними креслами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий