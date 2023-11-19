Skyworth представил автомобиль Skyhome с раскладными задними креслами

В Китае представлено купе Skyworth Skyhome с задними креслами, которые раскладываются до горизонтального положения. Об этом сообщает Autohome.

Представленный автомобиль на 90% готов к серийному производству. Он оснащен дверями с системой распознавания лиц и отпечатков пальцев. У машины аудиосистема с 21 динамиком и дисплей на передней панели, объединяющий экран медиасистемы и комбинацию приборов.

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Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные кресла, которые в том числе можно привести в горизонтальное положение. Пассажирам доступны отдельные экраны для просмотра видео и функция массажа ног.

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Силовая установка Skyworth Skyhome включает два электромотора, которые способны ускорить автомобиль с места до 100 км/ч за 3,5 с. Суммарная мощность — 625 л.с. На станции быстрой зарядки можно за 10 минут получить запас электричества, которого хватит на 490 км.

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